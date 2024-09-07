DHA

Orman yangınları ile mücadele aralıksız devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İZMİR'DE DE YANGIN ÇIKTI

İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)