DHA
Orman yangınları ile mücadele aralıksız devam ediyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
İZMİR'DE DE YANGIN ÇIKTI
İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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