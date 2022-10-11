Petrol
95.67
-0.18%
Euro
18.0746
0.25%
Dolar
18.5821
0.03%
Altın
998.33
0.16%
Borsa
3582
0.40%
Bitcoin
358.297
-2.20%
BTXN Coin
8.65
-5.25%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Açık 16 C

    İzmir'da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı

    Konak ilçesinde kullanılmadığı öğrenilen 3 katlı müstakil ev alev alev yanarken, itfaiyenin yoğun çaba sarf ettiği yangın, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü.
    • 11.10.2022 - 03:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı

    Dün saat 23.50 sıralarında Turgut Reis Mahallesi, Şehit Kemal Keser Sokak’ta bulunan 3 katlı, kullanılmadığı öğrenilen müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye sevk edildi.

    Yayılmaması için yoğun çaba sarfedildi

    İHA'nın aktardığına göre; itfaiye ekipleri dar sokaklardan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekerken, kısa sürede müstakil evi saran alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının bitişikteki binalara sıçramaması için vatandaşlar yoğun çaba sarf ederken, adrese gelen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

    İzmir da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı #1

    Kimsesizlerin çıkardığı tahmin ediliyor

    Metruk evin evsiz vatandaşlar tarafından kullanıldığı ve bu kişiler tarafından yangının çıkarıldığı ileri sürülürken, alevler diğer binalara sıçramadan söndürülerek kontrol altına alındı. 3 katlı evin 2 katı yangında kullanılmaz hale gelirken, müstakil evin kısa süre önce bir vatandaş tarafından satın alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

    İzmir da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı #2

    İzmir da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı #3

    İzmir da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı #4

    İzmir da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı #5

    İzmir da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı #6

    İzmir da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı #7


    Burcu Esmersoy, ayda 4 milyon TL kazanıyor
    Magazin

    Burcu Esmersoy, ayda 4 milyon TL kazanıyor

    Beşiktaş'tan TFF'ye eleştiri
    Futbol

    Beşiktaş'tan TFF'ye eleştiri

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir