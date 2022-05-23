3 evde tarihi eser bulunduğu ihbarıyla düzenlenen operasyonlarda, evlerin bodrum katına gömülü halde farklı dönemlere ait 10 bin 385 parça tarihi eser ele geçirildi.

İzmir’de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ve Ödemiş ilçelerindeki toplam 3 evde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen şüpheli adreslere, 20 Mayıs tarihinde yapılan baskınlar aramalar gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

Evlerin bodrum katında toprağa gömülü halde, Arkaik, Helenistik, Roma ve çeşitli İslam devletleri dönemlerine ait olduğu belirlenen 8 bin 194 adet sikke, 1 altın sikke, 1 altın küpe, 1583 obje ve obje parçası, 7 fibula, 2 bronz ayna, 1 bronz parça, 22 mühür, 259 yüzük ve yüzük parçası, 109 ağırlık, 22 kolye ucu, 63 eski para, 32 düğme, 37 küpe, 47 ok ucu, 5 küçük kılıç, 1 dedektör ele geçirildi.

Ayrıca, yapılan aramalarda tarihi eser kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 242 bin TL, 6 bin euro, 7 bin 200 dolar nakit paraya el konuldu.

1 şüpheli tutuklandı

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.Y. ve İ.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli kontrolle serbest bırakılırken, İ.G.’nin tutuklanmasına karar verildi.

Olayla ilgili olarak M.Y. ve İ.G. gözaltına alındı. Ertesi gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.G. tutuklandı.

İzmir’de, 10 bin 385 parça tarihi eser ele geçirildi VİDEO

