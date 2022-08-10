İzmir’de, 130 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili ve Karaburun ilçelerinde, Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 130 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmaları ile kurtarıldı.

İzmir’de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dikili ilçesinde, 8 Ağustos 08.00 sıralarında, lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

İHA’nın haberine göre; Yunanistan tarafından geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 33 kaçak göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Aynı ilçede yine aynı gün içerisinde 19.30 sıralarında, kaçak göçmen taşıyan bir lastik botun su alarak sürüklendiği bilgisi geldi. Yunan tarafından itildiği tespit edilen ikinci bottaki 6 kişi daha Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaburun ilçesinde 91 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik ekipleri, 8 Ağustos günü saat 22.25 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 37 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, 9 Ağustos günü saat 01.15 sıralarında yine Karaburun ilçesi açıklarında, geri itilen lastik bot içerisindeki 54 kaçak göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.