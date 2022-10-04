İzmir'de 143 kaçak göçmen kurtarıldı, 31 kaçak göçmen yakalandı

Dikili’de Yunanistan tarafından geri itilen 143 kaçak göçmen kurtarılırken, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde 31 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir’in Dikili ve Seferihsar ilçelerinde lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu bölgelere Sahil Güvenlik botları gönderildi.

Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildikleri belirlenen 143 kaçak göçmen kurtarıldı.

Lastik bottan 31 kaçak göçmen çıktı

AA’nın haberine göre; Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içerisindeki 31 göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.