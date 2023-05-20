İzmir'de 15 yaşındaki çocuk babaannesini öldürdü Selçuk'ta iddialara göre, 15 yaşındaki bir çocuk, yine aynı yaştaki arkadaşıyla birlikte babaannesini eline geçirdiği çapa ile öldürdü.

İHA İzmir'in Selçuk ilçesi Atatürk Mahallesi Kubilay Caddesi'nde yaşayan 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre arkadaşı M.M.T.T (15) ile birlikte babaannesi 58 yaşındaki Sevim Çetin'in evine gitti. Babaannesini çapayla öldürdü Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı. Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi. 2 çocuk gözaltına alındı Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T. isimli iki çocuk, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayı haber alan ve sinir krizi geçiren Sevim Çetin'in yakınlarını polis sakinleştirdi. Sevim Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.