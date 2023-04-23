İzmir'de 15 yaşındaki sürücü duran tıra çarptı: 1 ölü İzmir'in Buca ilçesinde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, sürücüyle beraber 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 22.30 sıralarında İsmail Sivri Bulvarı Otokent C Kapısı yakınında 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü S.A. idaresindeki 34 JBY 42 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan tıra çarptıktan sonra kontrolden çıktı.

Savrulan otomobilin içerisinde bulunan, Şerife Önen (40), H.Ö. (4) ve H.Ö.'nün annesi P.Ö. yaralandı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan incelemede Şerife Önen'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Önen'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, meydana gelen kazada yaralanan 4 yaşındaki H.Ö. ile annesi P.Ö. ve 15 yaşındaki araç sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araç sürücüsü gözaltına alındı

Hafif yaralanan araç sürücüsü S.A. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınırken, H.Ö. ve annesi P.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.