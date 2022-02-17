İzmir'de 15 yıl önceki galerici cinayeti sanıklarına müebbet hapis

Ortağı ile 2 iş arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirlenen galericinin davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, 3 sanıktan birine ağırlaştırılmış müebbet, ikisine de müebbet hapis cezası verdi.

İzmir'de oto alım satımı ile uğraşan Orhan Karaoğlan (39), 15 yıl önce ortadan kayboldu.

Denizli'de yaşayan ailesi, Karaoğlan'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin her yerde aradığı Karaoğlan bir türlü bulunamadı.

40'I AŞKIN KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara 'kayıp şahıs' olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını yeniden incelemeye aldı.

Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden ekipler, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu.

EMNİYET KEMERİYLE BOĞUP, ALKOLLE YAKTILAR

2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Orhan Karaoğlan'ın; ortağı Serkan Oğuz (46), personeli Mehmet Yüksel (49) ve Yakup Aldemir (45) tarafından alacak meselesinden çıkan tartışma sonucu otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cesedinin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki dere yatağına atıldığı tespit edildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRME SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Serkan Oğuz'un başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüpheliler Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Şüpheliler hakkında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Tasarlayarak öldürme' suçundan dava açıldı.

SAVCININ MÜTALAASI

Geçen yıl 17 Kasım'daki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Serkan Oğuz'un Buca'da ormanlık alana götürdükleri Karaoğlan'ın kemer veya iple boğazını sıktığını, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in de başını ve ellerini tutarak hep birlikte boğarak öldürdüklerini belirtti.

Karaoğlan'ın cesedinin Manisa'nın Salihli ilçesinde tenha bir yere götürüp, yakıldığını kaydeden savcı, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi.

KARAR DURUŞMASI

Davanın bugün İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklardan Yakup Aldemir, Mehmet Yüksel ile taraf avukatları yerini aldı.

Diğer tutuklu sanık Serkan Oğuz ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkeme başkanı karardan önce sanıklara son sözlerini sordu.

İKİ SANIĞA İNDİRİM UYGULANDI

Sanıkların 3'ü de Karaoğlan'ı kendilerinin öldürmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti; Serkan Oğuz, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in Karaoğlan'ı iştirak halinde tasarlayarak öldürdüğüne kanaat getirerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet, Aldemir ve Yüksel'e iyi hal indirimi uygulayıp cezalarını müebbet hapis cezasına çevirip, davayı bitirdi.