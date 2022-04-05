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    İzmir'de 168 göçmen yakalandı

    Balıkçı teknesi ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 168 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Teknedeki 2 organizatör de gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 09:27
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    İzmir'de 168 göçmen yakalandı

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 02.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden balıkçı teknesinde göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

    Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, söz konusu balıkçı teknesini durdurdu.

    168 GÖÇMEN ÇIKTI

    Yapılan kontrolde, teknede 168 göçmen olduğu tespit edildi.

    Kıyıya çıkartılan 168 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürülürken, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

    İzmir de 168 göçmen yakalandı #1

    İzmir de 168 göçmen yakalandı #2


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