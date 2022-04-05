- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de 168 göçmen yakalandı
İzmir'de 168 göçmen yakalandı
Balıkçı teknesi ile yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 168 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Teknedeki 2 organizatör de gözaltına alındı.
- DHA
- 05.04.2022 - 09:14
- Güncelleme : 05.04.2022 - 09:27
İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 02.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde hareket eden balıkçı teknesinde göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.
Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, söz konusu balıkçı teknesini durdurdu.
168 GÖÇMEN ÇIKTI
Yapılan kontrolde, teknede 168 göçmen olduğu tespit edildi.
Kıyıya çıkartılan 168 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine götürülürken, göçmen kaçakçısı olduğu ileri sürülen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.