Haberler



3. Sayfa



İzmir'de 18 günlük evli kadın hayatını kaybetti

İzmir'de 18 günlük evli kadın hayatını kaybetti İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan ve 18 günlük evli olduğu öğrenilen kadın, evinde ölü bulundu. Genç kadının ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.