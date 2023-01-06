İzmir Bornova'da sokak ortasında ölü bulunan 18 yaşındaki gencin göğsünden bıçaklandığı ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi 1711 Sokak’ta meydana gelen olayda, sokak ortasında bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Göğsünden bıçaklandı

İHA'nın haberine göre ,polis ekipleri ise göğsünden bıçaklanan şahsın 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş olduğunu tespit etti. Çavuş’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İzmir’de 18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu VİDEO





