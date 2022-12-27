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    İzmir'de 182 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 182 kaçak göçmen kurtarıldı. Seferihisar'da ise 21 göçmen yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.
    • 27.12.2022 - 08:36
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    İzmir'de 182 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.

    İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.

    Bu kez göçmen hareketliliği İzmir açıklarında yaşandı.

    182 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili, Seferihisar ve Çeşme açıklarında can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Farklı saatlerde yaşanan hareketlilikte bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan 182 kaçak göçmeni kurtardı.

    İzmir de 182 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    21 kaçak göçmen yakalandı

    Yine ekiplerce, Seferihisar açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 21 düzensiz göçmen de yakalandı.

    İHA'nın aktarımına göre; karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir de 182 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

    İzmir de 182 düzensiz göçmen kurtarıldı #3


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