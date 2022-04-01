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- İzmir'de 2 ağaç, arabaların üzerine devrildi
İzmir'de 2 ağaç, arabaların üzerine devrildi
Öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle otomobillerin üzerine devrilen 2 ağaç, arabalarda hasar oluşturdu.
- AA
- 01.04.2022 - 15:24
İzmir'de öğleden sonra etkili olan rüzgar nedeniyle Karabağlar ilçesi Ali Rıza Avni Bulvarı'nda bulunan 2 ağaç devrildi.
AĞAÇLAR ARABALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Ağaçlardan biri park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluştu.
YOL TRAFİĞE AÇILDI
Polis ekiplerince yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı.Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.