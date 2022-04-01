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    İzmir'de 2 ağaç, arabaların üzerine devrildi

    Öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgarın etkisiyle otomobillerin üzerine devrilen 2 ağaç, arabalarda hasar oluşturdu.
    • AA
    • 01.04.2022 - 15:24
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    İzmir'de 2 ağaç, arabaların üzerine devrildi

    İzmir'de öğleden sonra etkili olan rüzgar nedeniyle Karabağlar ilçesi Ali Rıza Avni Bulvarı'nda bulunan 2 ağaç devrildi.

    AĞAÇLAR ARABALARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Ağaçlardan biri park halindeki iki otomobilin üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluştu.

    YOL TRAFİĞE AÇILDI

    Polis ekiplerince yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Devrilen ağaçlar, belediye ekiplerince kesilerek bulundukları yerden kaldırıldı.Çalışmaların ardından yol trafiğe açıldı.

    İzmir de 2 ağaç, arabaların üzerine devrildi #1

    İzmir de 2 ağaç, arabaların üzerine devrildi #2


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