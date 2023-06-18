İzmir'de 2 bin yıllık heykelin çıktığı yer şaşkına çevirdi İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, bulaşık makinesindeki bir tencerenin içinde Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kadın heykel başı ele geçirildi.

İHA İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kadın heykel başının yurt dışındaki müzayedelerde yüksek bedellerle satışını yapmak üzere Türkiye'den kaçırılmak istendiği bilgisine ulaştı. Bulaşık makinesinden çıktı Bunun üzerine Karabağlar ilçesindeki bir eve 13 Haziran'da operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bulaşık makinesindeki bir tencerenin içine çuvalla gizlenmiş kadın heykel başı bulundu. Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi Heykel başı incelenmek üzere İzmir Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi. Evdeki 1 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli, savcını talimatıyla serbest bırakıldı.