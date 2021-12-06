Yurt genelinde yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonları

Yılbaşının yaklaşmasıyla düzenlenen operasyonlarda Ankara ve İzmir'de, sahte içki yapımında kullanılan toplam 11 ton sahte etil alkol ele geçirildi.

Polis ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala sahte içki üretiminin önüne geçebilmek için operasyonlara ağırlık vermeye başladı.

Yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Ankara ve İzmir'de iki operasyon gerçekleşti.

İZMİR'DE 2 TON SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'daki depoda sahte içki üretildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, 1 Aralık'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması bulundu. Malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.

3 GÖZALTI

Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ANKARA'DA DA 9 TON SAHTE İÇKİ BULUNDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri ise Yenimahalle ilçesindeki depoya düzenlenen operasyonda, 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.

1 GÖZALTI

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



