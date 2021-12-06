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- Yurt genelinde yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonları
Yurt genelinde yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonları
- DHA
- 06.12.2021 - 10:35
- Güncelleme : 06.12.2021 - 10:56
Polis ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala sahte içki üretiminin önüne geçebilmek için operasyonlara ağırlık vermeye başladı.
Yılbaşı öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Ankara ve İzmir'de iki operasyon gerçekleşti.
İZMİR'DE 2 TON SAHTE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova'daki depoda sahte içki üretildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, 1 Aralık'ta belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 2 ton 70 litre sahte etil alkol, 8 bin 730 etiket, 1300 içki aroması bulundu. Malzemelere imha edilmek üzere el konuldu.
3 GÖZALTI
Operasyonda M.G., M.B. ve Y.G. ise gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
ANKARA'DA DA 9 TON SAHTE İÇKİ BULUNDU
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri ise Yenimahalle ilçesindeki depoya düzenlenen operasyonda, 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi.
1 GÖZALTI
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında işlem başlatıldı.