İzmir'de 21 aracın lastiğini patlatan zanlı yakalandı Buca'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, kendisiyle alay ettikleri için 21 aracın lastiğini patlattığını söyledi.

AA

İzmir'in Buca ilçesi Fırat Mahallesi 288/6, 288/16 ve 635/5 Sokak'ta park edilmiş bazı araçların lastikleri bıçakla patlatıldı.

Sabah saatlerinde lastiklerinin inmiş olduğunu ve bıçak izlerini gören araç sahipleri durumu polise bildirdi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli 37 yaşındaki Fatih A'yı yakaladı.

Ekipler, zanlının bölgede 21 aracın lastiğini bıçakla patlattığını belirledi.

Alay ettikleri için yaptı

Gözaltına alınan şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü, ifadesinde mahallelinin kendisiyle alay ettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Duruma tepki gösteren araç sahiplerinin bazıları lastikçi çağırdı, bazıları da patlatılan lastikleri kendileri değiştirdi.

"3 sokakta lastikler patlatılmış"

Araç sahibi Murat Aktaş, sabah işe gitmek için aracının başına geldiğinde durumu fark ettiğini belirterek, şunları söyledi:

Araçlarımızın hepsinin lastiklerinin patladığını gördük. İlk başta art niyet aramadık ama sonra bıçak izini fark ettik. Bizim buradaki 3 sokakta park edilmiş araçların lastikleri patlatılmış. Diğer sokakta da bir aracım var, onun da iki lastiğini patlatmışlar. Polis çağırdık, tutanak tuttular.

"Biz garibanız"

Araç sahibi İsmail Atalay ise duruma tepki göstererek, şüphelinin zararını karşılamasını istedi.

İşçi olarak çalıştığını, bir araç lastiğinin kendisinin haftalık kazancı olduğunu dile getiren Atalay, şunları kaydetti: