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    İzmir'de 22 yaşındaki sevgilisini öldüren zanlı yakalandı

    22 yaşındaki kız arkadaşını tabancayla öldürdüğü belirtilen zanlı, gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürürken, genç kızın cansız bedeni yakınlarına teslim edildi.
    • 27.12.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 13:52
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    İzmir'de 22 yaşındaki sevgilisini öldüren zanlı yakalandı

    İzmir'in Bayraklı ilçesi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Emek Mahallesi'deki 7002 Sokak'ta 22 yaşındaki Tuba Kul'un, tabancayla vurularak öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

    Çalışma sonucu, genç kızı öldürdüğü iddia edilen 29 yaşındaki erkek arkadaşı C.G., Karşıyaka ilçesinde yakaladı.

    Cansız bedeni yakınlarına teslim edildi

    AA’nın haberine göre gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemi sürüyor.

    Öte yandan Tuğba Kul'un cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

    Cenazenin Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

    İzmir de 22 yaşındaki sevgilisini öldüren zanlı yakalandı #1

    “Kız, vurulmuş yerde yatıyordu”

    Olayın gerçekleştiği Emek Mahallesi sakinlerinden Fatma İlboğa, gazetecilere, evde otururken 4 el silah sesi duyunca komşularıyla dışarı çıktıklarını söyledi.

    İlboğa, "Kız, vurulmuş yerde yatıyordu. Polis ve sağlık ekipleri geldi ama kız öldü dediler." ifadesini kullandı.

    İzmir de 22 yaşındaki sevgilisini öldüren zanlı yakalandı #2


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