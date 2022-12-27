- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de 22 yaşındaki sevgilisini öldüren zanlı yakalandı
İzmir'de 22 yaşındaki sevgilisini öldüren zanlı yakalandı
- 27.12.2022 - 13:52
- Güncelleme : 27.12.2022 - 13:52
İzmir'in Bayraklı ilçesi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Emek Mahallesi'deki 7002 Sokak'ta 22 yaşındaki Tuba Kul'un, tabancayla vurularak öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonucu, genç kızı öldürdüğü iddia edilen 29 yaşındaki erkek arkadaşı C.G., Karşıyaka ilçesinde yakaladı.
Cansız bedeni yakınlarına teslim edildi
AA’nın haberine göre gözaltına alınan şüphelinin polisteki işlemi sürüyor.
Öte yandan Tuğba Kul'un cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenazenin Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
“Kız, vurulmuş yerde yatıyordu”
Olayın gerçekleştiği Emek Mahallesi sakinlerinden Fatma İlboğa, gazetecilere, evde otururken 4 el silah sesi duyunca komşularıyla dışarı çıktıklarını söyledi.
İlboğa, "Kız, vurulmuş yerde yatıyordu. Polis ve sağlık ekipleri geldi ama kız öldü dediler." ifadesini kullandı.