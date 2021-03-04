İzmir’de 24 kişinin ölümüne sebep olan kazanın davası sonuçlandı: 18 yıl hapis

2017 yılında 24 kişinin ölümü ve 10 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazanın tek tutuklu sanığı araç sahibi Bülent Çetindağ hakkında, 18 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi.

13 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen otobüs kazası için yargılama süreci noktalandı.

İzmir Buca’dan ‘Anneler Günü’ etkinliği için Marmaris’e hareket eden Armağan Serttaş yönetimindeki otobüs, Sakartepe rampasından inişi esnasında kaza yapması nedeni ile 24 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı.

Olayda şoför hayatını kaybettiği için, araç sahibi Bülent Çetindağ tutuklu yargılanarak ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme’ suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Daha sonra, izlenen hali lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek cezası 10 yıla düşürülmüştü.

Yargıtay, cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkemenin alt sınırdan verdiği kararı bozması ile sanık için yeniden yargılama süreci başlamıştı.

ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Muğla 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden başlayan yargılamada karar, üçüncü duruşmanın ardından çıktı.

Sanık avukatı, müvekkilinin adli tıp raporuna göre fren sisteminde oynama yapmadığını vurgulayarak, olayın faili olamayacağını ifade etti.

Kazada sürücünün hayatını kaybetmesinden dolayı, müvekkilinin sanık olarak yargılandığını belirtti.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Ayrıca, müvekkilinin suçsuz yere hapis yattığını söyleyerek, tahliyesini istedi.

Çetindağ, duruşmaya Ses ve Görüntü Bileşim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

SUÇSUZ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Çetindağ’a son sözleri sorulması üzerine, 4 yıldır suçsuz yere hapiste yattığını, tahliyesini talep ettiğini ifade etti.

CEZASI 18 YILA ÇIKARILDI

Araç sahibi Bülent Çetindağ, taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermekten 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.