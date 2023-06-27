İzmir'de 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesi açıklarında da 31 göçmen yakalandı.

AA

Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

31 göçmen yakalandı

Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

İşlemleri sürüyor

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.