İzmir'de 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 31 göçmen yakalandı

AA
Düzensiz göçle mücadele kararlılıkla devam ediyor.
İzmir'in Karaburun ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 25 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
31 göçmen yakalandı
Öte yandan Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 31 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri sürüyor
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.