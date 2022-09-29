İzmir'de 26 kilo metamfetamin ele geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 26 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Torbalı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'ne uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından 26 Eylül'de ev ile otomobile yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Tutuklandılar

Operasyonda 26 kilogram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. A.Ç., A.K., E.K. ve F.K. de gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığına göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.