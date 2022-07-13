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    İzmir'de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha

    Köpek besleme tartışmasında 3 kişiyi öldüren zanlının ağabeyi de tutuklandı. Ağabeyin cinayetleri işlediği sırada kardeşine şarjör verdiği belirlendi.
    • 13.07.2022 - 12:38
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    İzmir'de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha

    İzmir’in Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta yaşayan Ali İhsan Kılıç (62),  ailesiyle sokak köpeklerini besleyen Yahya Köşek (61) ile 10 Haziran'da saat 16.00 sıralarındaki olaydan 5 gün önce kavga etti.

    Köpek besleme tartışmasından çıkan kavganın ardından Kılıç'a ait evin önünde karşılaşan ikili yine tartıştı.

    Köpek besleme tartışmasından çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali İhsan Kılıç, çıkardığı tabancayla Yahya Köşek, eşi Meryem Köşek (57) ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye (37) ateş etti.

    Üçü de hayatını kaybetti

    Çağırılan sağlık görevlilerince ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Ali İhsan Kılıç'ın suç aletiyle yakalanıp gözaltına alındığı olay, cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

    Görüntülerde, Kılıç'ın elinde tabancayla 3 kişiyi vurduğu ve ailenin diğer üyelerinin ona engel olmak istediği anlar yer aldı.

    Köpek besliyorlar diye öldürdü

    Bu arada Köşek ve ailesinin sokak köpeklerini beslediği, Kılıç'ın duruma tepki göstermesi üzerine çıkan tartışmada olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

    Nevşehirli iki ailenin, daha önce de birkaç kez aynı nedenle tartıştıkları ve bu nedenle evlerinin arasına branda çektikleri öğrenildi.

    İzmir de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha #1

    ‘Şekerim yükseldi, hatırlamıyorum’

    Yahya ve Meryem Köşek çifti ile 2 çocuk annesi kızları Funda Güçlü'nün cenazeleri, Doğançay Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

    Olayın ardından gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç tutuklandı.

    Kılıç'ın, polisteki ifadesinde, Köşek ailesiyle sokak köpeği konusunda zaman zaman tartışma yaşadıklarını, olay günü de ailenin beslediği sokak köpeklerinden birinin torununu korkuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini, olay anında şekerinin yükseldiğini ve o anları hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

    İzmir de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha #2

    Şarjör verirken görüntülendi

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından soruşturmayı derinleştirdi.

    Bazı görgü tanıklarının ifadesinden Mehmet Kılıç'ın kardeşi Ali İhsan Kılıç'a şarjör verdiği belirlendi.

    Bunun üzerine çalışmaları bu yönde yoğunlaştıran polis, bir vatandaşın cep telefonuyla çektiği ve o anlara ait olduğu ileri sürülen görüntülere ulaşıldı.

    İzmir de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha #3

    Ağabeyi de tutuklandı

    Bunun üzerine polis, şüpheli olarak Kılıç'ın ağabeyi Mehmet Kılıç da gözaltına alındı.

    4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen Mehmet Kılıç da tutuklandı.

    Böylelikle olayda tutuklananların sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

    İzmir de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha #4

    “Ailenin herhangi bir hukuki destek almadığını gördük”

    Köşek Ailesi'ne hukuksal destek veren Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyesi Avukat Senem Demirel Acar, şunları söyledi:

    “Sokak köpeklerini beslediği için aynı aileden 3 kişi tabancayla öldürülmüştü. HAYTAP olarak ziyarete gittiğimizde ailenin herhangi bir hukuki destek almadığını gördük. Ailenin avukatlığını üstlendim. Bu esnada yeni bir gelişme oldu. Vuran kişinin ağabeyinin yardımıyla bu saldırıyı gerçekleştirdiğini öğrendik. Köşek Ailesi'nin söylediğine göre, asıl husumetli oldukları bu kişiymiş. Görgü tanıklarının ifadesi ve yeni bir kamera görüntüsü de bulduk.

    İzmir de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha #5

    “Mermiler bitiyor, ağabeyinin bahçesine yöneliyor”

    Bu görüntüde Ali İhsan Kılıç ilk olarak Yahya Köşek ve eşi Meryem Köşek'i vuruyor. Sonra silahındaki mermiler bitiyor. Ardından ağabeyinin bahçesine yöneliyor. Ağabeyi bahçe kapısına çıkarak kardeşine şarjör veriyor. Şarjör değiştiren Ali İhsan Kılıç, dönüp Funda Güçlü'yü de öldürüyor. Bu da Mehmet Kılıç'ın olaya iştirak ettiğini ortaya koydu. Savcının talimatıyla bu şüpheli de yakalandı ve tutuklandı.”

    İzmir de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha #6

    “Bu önceden planlanmış bir olaydır”

    Sanıkların en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacakların vurgulayan Avukat Acar, “İki şüphelinin de tasarlayarak 3 kişiyi öldürmekten ceza alması için çabalıyoruz. Çünkü bu önceden planlanmış bir olaydır. Anlık gelişmiş bir olay değildir.” dedi.

    İzmir de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha #7

    İzmir de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha #8

    İzmir de 3 kişinin öldüğü köpek kavgasında bir tutuklama daha #9


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