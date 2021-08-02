İzmir'de 3 milyon 500 bin liralık kaçak ürüne el konuldu

İzmir'de 3 milyon 500 bin liralık kaçak ürüne el konuldu

Polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarıyla birlikte piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirlenen kaçak ürünler yakalandı. Olayla ilgili 16 kişi hakkında işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 26 Temmuz-1 Ağustos'ta kent genelinde 13 operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlarda; 11 bin 600 doldurulmuş makaron, 50 bin makaron, 45 kilo tütün, 9 bin 62 litre etil alkol, 921 şişe sahte içki, 3 bin 195 kaçak alkol malzemesi, 92 sikke, 425 cep telefonu, 1085 elektronik emtia, 3 bin litre akaryakıt, 1100 muhtelif emtia ele geçirildi.

16 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Ürünlerin piyasa değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.









