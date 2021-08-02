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    İzmir'de 3 milyon 500 bin liralık kaçak ürüne el konuldu

    Polis ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonlarıyla birlikte piyasa değeri 3 milyon 500 bin lira olduğu belirlenen kaçak ürünler yakalandı. Olayla ilgili 16 kişi hakkında işlem yapıldı.
    • DHA
    • 02.08.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 18:04
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    İzmir'de 3 milyon 500 bin liralık kaçak ürüne el konuldu

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, 26 Temmuz-1 Ağustos'ta kent genelinde 13 operasyon gerçekleştirdi.

    OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonlarda; 11 bin 600 doldurulmuş makaron, 50 bin makaron, 45 kilo tütün, 9 bin 62 litre etil alkol, 921 şişe sahte içki, 3 bin 195 kaçak alkol malzemesi, 92 sikke, 425 cep telefonu, 1085 elektronik emtia, 3 bin litre akaryakıt, 1100 muhtelif emtia ele geçirildi.

    16 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

    Ürünlerin piyasa değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi.

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