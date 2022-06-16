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    İzmir'de 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi

    İzmir merkezli 4 ilde polisin düzenlediği operasyonda 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.
    • 16.06.2022 - 15:18
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 15:31
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    İzmir'de 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte etil alkol sürüldüğü bilgisinin ardından harekete geçti.

    İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'de 1 imalathane, 3 iş yeri, 4 depo, 10 ev ve 10 araçta yapılan aramalarda 30 ton sahte etil alkol, 4 bin 69 adet taklit etiket, 1 etil alkol arıtma kazanı, 526,5 litrelik etil alkol tankı, 1570 kapak ve koli, 244 içki aroması, 16 litre açık sahte içki ve 4 boş içki şişesi ele geçirildi.

    8 şüpheli gözaltına alındı

    8 şüpheli gözaltına alındı, 16 kişi hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında soruşturma başlatıldı.

    Şüphelilerin, Aydın'da kolonya üretimi yapan bir kimya firmasını kullanarak, sanayi amaçlı etil alkolü sıhhi olmayan yöntemlerle damıttığı ve alkollü içki yapımına hazır hale getirdikleri belirtildi.

    DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan 8 şüphelinin polisteki işlemlerin sürdüğü bildirildi.

    İzmir de 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi #1

    İzmir de 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi #2

    İzmir de 30 ton sahte etil alkol ele geçirildi #3


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