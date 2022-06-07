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    İzmir'de 37 milyon makaron ele geçirildi

    Sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken polis ekiplerince, yakalanan 6 kişiye adli işlem yapıldı.
    • 07.06.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 13:19
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    İzmir'de 37 milyon makaron ele geçirildi

    İzmir'in Menderes ilçesinde, sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

    Emniyet güçleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Kısıkköy Sanayi Sitesi'nde 2 depoya ve 3 araca baskın yapıldı.

    37 milyon 370 bin bandrolsüz makaron bulundu

    İHA'nın haberine göre yapılan aramalarda; 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron, 1.1 ton bandrolsüz nargile melası, 19 bin 200 adet gümrük kaçağı elektrik sigortası anahtarı ele geçirildi.

    İzmir'de 37 milyon makaron ele geçirildi

    6 şüpheliye adli işlem yapıldı

    Operasyonda yakalanan 5 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem yapılırken, 1 araca el konuldu.

    İzmir de 37 milyon makaron ele geçirildi #1

    İzmir de 37 milyon makaron ele geçirildi #2


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