Sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilirken polis ekiplerince, yakalanan 6 kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, sigara kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Emniyet güçleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda Kısıkköy Sanayi Sitesi'nde 2 depoya ve 3 araca baskın yapıldı.

37 milyon 370 bin bandrolsüz makaron bulundu

İHA'nın haberine göre yapılan aramalarda; 37 milyon 370 bin adet bandrolsüz makaron, 1.1 ton bandrolsüz nargile melası, 19 bin 200 adet gümrük kaçağı elektrik sigortası anahtarı ele geçirildi.

İzmir'de 37 milyon makaron ele geçirildi

6 şüpheliye adli işlem yapıldı

Operasyonda yakalanan 5 şüpheli ve 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli işlem yapılırken, 1 araca el konuldu.