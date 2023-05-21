İzmir'de 38 tonun üzerinde sahte alkol ele geçirildi İzmir polisi, 1 depo ve 2 araca, baskın yaptı, 38 tonun üzerinde sahte etil alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli de gözaltına alındı.

İHA İzmir’de kaçakçılık ekipleri, Menemen ilçesindeki bir depoda sahte alkol üretildiğinin ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, önceden belirlenen adres ve 2 aracı bastı. 4 şüpheli yakalandı Operasyonda; 31,34 ton etil alkol 3 bin bidon kapağı, bin 900 adet boş etil bidonu, 520 adet sahte etiket, 2 adet soğutucu fan, 1 adet 1 tonluk arıtma kazanı ve 1 adet çeşmeli dolum makinesi ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Dezenfektan ya da yüzey temizleyici etiketiyle satış Öte yandan merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan, vatandaşların içki yapımında kullanmaları için piyasaya sürülen sahte etil alkollerin, el dezenfektanı veya yüzey temizleyici adı altında satışa sunulduğu belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.