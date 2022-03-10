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İzmir’de 4 buçuk milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı

İzmir’de 4 buçuk milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı

Kendisine altınlarını teslim eden mahalleliyi dolandırarak kaçan kuyumcu Mehmet Esen ve saklanmasına yardım eden akrabası M.E., İstanbul'da yakalandı. Esen, "Borçlarım vardı, onları ödedim" dedi.