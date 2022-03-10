- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir’de 4 buçuk milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı
İzmir’de 4 buçuk milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı
- DHA
- 10.03.2022 - 13:17
- Güncelleme : 10.03.2022 - 13:22
İzmir’in Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde 10 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Esen, iddiaya göre, alışveriş için dükkanına gelen komşu esnaf ve mahalleliden para aldı ancak çeşitli bahanelerle altınları vermedi.
Kendisine güvenenleri oyalayan Esen, 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatıp ortadan kayboldu.
Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayanlar, dükkanın önünde bir araya geldi.
4 BUÇUK MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİĞİ BELİRLENDİ
Mağdurlardan 23'ü, Esen hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kuyumcunun, 4 buçuk milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini belirledi.
İSTANBUL’A KAÇTIĞI BELİRLENDİ
Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Esen'in, akrabası olan M.E.'nin desteğiyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi.
İstanbul'da saklandığı evde dün gözaltına alınan Mehmet Esen ile yardım eden akrabası M.E., İzmir'e getirildi.
“BORÇLARIM VARDI, PARALARLA ONLARI ÖDEDİM”
Kuyumcu Esen'in, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifadesinde, "Borçlarım vardı, paralarla onları ödedim." dediği öğrenildi. Mehmet Esen ve akrabası M.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.