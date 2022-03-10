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    İzmir’de 4 buçuk milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı

    Kendisine altınlarını teslim eden mahalleliyi dolandırarak kaçan kuyumcu Mehmet Esen ve saklanmasına yardım eden akrabası M.E., İstanbul'da yakalandı. Esen, "Borçlarım vardı, onları ödedim" dedi.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 13:17
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 13:22
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    İzmir’de 4 buçuk milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı

    İzmir’in Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde 10 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Esen, iddiaya göre, alışveriş için dükkanına gelen komşu esnaf ve mahalleliden para aldı ancak çeşitli bahanelerle altınları vermedi.

    Kendisine güvenenleri oyalayan Esen, 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatıp ortadan kayboldu.

    Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayanlar, dükkanın önünde bir araya geldi.

    4 BUÇUK MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİĞİ BELİRLENDİ

    Mağdurlardan 23'ü, Esen hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kuyumcunun, 4 buçuk milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

    İzmir’de 4 buçuk milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı #1

    İSTANBUL’A KAÇTIĞI BELİRLENDİ

    Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Esen'in, akrabası olan M.E.'nin desteğiyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi.

    İstanbul'da saklandığı evde dün gözaltına alınan Mehmet Esen ile yardım eden akrabası M.E., İzmir'e getirildi.

    “BORÇLARIM VARDI, PARALARLA ONLARI ÖDEDİM”

    Kuyumcu Esen'in, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifadesinde, "Borçlarım vardı, paralarla onları ödedim." dediği öğrenildi. Mehmet Esen ve akrabası M.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir’de 4 buçuk milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı #2

    İzmir’de 4 buçuk milyon lira dolandıran kuyumcu: Borçlarım vardı #3


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