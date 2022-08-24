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İzmir’de 41 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı

İzmir’de 41 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı

Bir işletmede, kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 41 kişi hakkında, 74 bin 579 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.