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    İzmir’de 41 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı

    Bir işletmede, kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 41 kişi hakkında, 74 bin 579 lira idari para cezası uygulandı. İşletme sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
    • 24.08.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 13:01
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    İzmir’de 41 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde bulunan ve L.A.'nın işletmeciliğini yaptığı bir işletmede kumar (tombala) oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Adrese, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Ağustos akşamı baskın düzenlendi.

    41 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı

    İHA’nın haberine göre baskında, 41 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

    Şüphelilere toplam bin 579 lira idari para cezası uygulandı.

    Ekipler tarafından kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, işletme sahibi L.A. hakkında da “Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçundan adli işlem başlatıldı.

    İzmir’de 41 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı ViDEO

    İzmir’de 41 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı #1

    İzmir’de 41 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı #2

    İzmir’de 41 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı #3


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