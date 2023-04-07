İzmir'de 5 katlı binanın çatısından düşen adam hayatını kaybetti

İHA
İzmir'de Torbalı’ya bağlı Ayrancılar Mahallesi’nde İzmir-Aydın karayolu üzerinde bulunan yer aldığı binanın çatısındaki bir iş için çatıya çıkan bina sakinlerinden 45 yaşındaki Kazım Dağdal, dengesini kaybederek yere düştü.
Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
İki çocuk sahibi Kazım Dağdal’ın cansız bedeni Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis soruşturma başlattı
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.