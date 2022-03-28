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- İzmir'de 5 metre yükseklikten dereye düşen genç kız kurtarıldı
İzmir'de 5 metre yükseklikten dereye düşen genç kız kurtarıldı
Aracını park ettikten sonra dengesini kaybederek Tabakhane Deresi’ne düşen genç kız, ihbar üzerine gelen itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 28.03.2022 - 17:04
- Güncelleme : 28.03.2022 - 17:15
İzmir'in Efeler ilçesi Zafer Mahallesi eski Minibüs Garajı yakınında yaşanan olayda, eski minibüs garajındaki boş arsaya aracını park ettikten sonra inen A.A., bir anda dengesini kaybederek Tabakhane Deresi’ne düştü.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşen genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
DEREYE DÜŞEN GENÇ KIZ KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, dereye inerek genç kızı merdiven yardımıyla kurtardı.
HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Genç kızı teslim alan sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.