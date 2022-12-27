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İzmir'de 50 adrese uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

İzmir'de 50 adrese uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.