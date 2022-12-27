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    İzmir'de 50 adrese uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

    Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde 50 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
    • 27.12.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 17:18
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    İzmir'de 50 adrese uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı

    İzmir’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve Tire Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Ödemiş, Tire, Torbalı ve Bayındır ilçelerinde önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

    İHA’nın haberine göre; özel harekat ve polis helikopter destekli operasyonda, belirlenen adreslerde aramalar yapıldı.

    Ele geçirilenler

    Aramalarda çok miktarda satışa hazır halde uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 25 adet fişek ile 6 tüfek ele geçirildi.

    37 şüpheli gözaltında

    37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    İzmir'de 50 adrese uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı VİDEO

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    İzmir de 50 adrese uyuşturucu operasyonu: 37 gözaltı #5


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