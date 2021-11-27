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İzmir'de 50 kaçak göçmen kurtarıldı

İzmir'de 50 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, denizde mahsur kalan 50 kaçak göçmen için harekete geçen ekipler, seferber oldu. Kurtarılan göçmenler Göç İl İdaresi'ne gönderildi.