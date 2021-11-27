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    İzmir'de 50 kaçak göçmen kurtarıldı 

    Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında, denizde mahsur kalan 50 kaçak göçmen için harekete geçen ekipler, seferber oldu. Kurtarılan göçmenler Göç İl İdaresi'ne gönderildi.
    • DHA
    • 27.11.2021 - 09:53
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    İzmir'de 50 kaçak göçmen kurtarıldı 

    İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme'nin Karaada açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

    Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, can salındaki 29 göçmeni alarak kıyıya çıkardı.

    Bir başka olayda ise Dikili açıklarında lastik botun motor arızası yapması nedeniyle denizde mahsur kalan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, 21 kaçak göçmeni kurtardı.

    TOPLAM KAÇAK 50 GÖÇMEN TESLİM EDİLDİ

    Her iki olayla kurtarılan 50 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir de 50 kaçak göçmen kurtarıldı  #1

    İzmir de 50 kaçak göçmen kurtarıldı  #2

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