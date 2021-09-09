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- İzmir'de 52 bin 409 kilo salçaya el kondu
İzmir'de 52 bin 409 kilo salçaya el kondu
Kemalpaşa'da daha önce ahır olarak kullanılan binada üretildiği belirlenen 52 bin 409 kilogram salçaya el konuldu.
- AA
- 09.09.2021 - 14:59
- Güncelleme : 09.09.2021 - 15:02
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağyurdu Yeni Mahalle'deki Halit Bağı Küme Evleri mevkisinde, daha önce ahır olarak kullanılan Y.K'ye ait binada sağlıksız koşullarda salça üretildiği bilgisine ulaştı.
Jandarma ekiplerinin yanı sıra Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kemalpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, operasyon düzenledi.
52 TON SALÇAYA EL KONULDU
Ahırın içine kurulmuş 5 üretim havuzunda salça üretildiği tespit edilirken, salça üretiminde kullanılan 5 makine ile plastik bidonlara konulmuş 52 bin 409 kilogram işlenmiş salçaya el kondu.
Gözaltına alınan Y.K. hakkında, "Bozulmuş ve değiştirilmiş gıda veya ilaçların" ticareti suçlarından işlem yapıldı.