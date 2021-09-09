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İzmir'de 52 bin 409 kilo salçaya el kondu

İzmir'de 52 bin 409 kilo salçaya el kondu

Kemalpaşa'da daha önce ahır olarak kullanılan binada üretildiği belirlenen 52 bin 409 kilogram salçaya el konuldu.