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İzmir'de 6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

İzmir'de 6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir balıkçı, kıyıda gördüğü ahtapotu yakalamak için denize atladı. 6 kilo 200 gram ağırlığında olan ahtapotu elleriyle yakalayan balıkçının o anları kameralara yansıdı.