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    İzmir'de 6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir balıkçı, kıyıda gördüğü ahtapotu yakalamak için denize atladı. 6 kilo 200 gram ağırlığında olan ahtapotu elleriyle yakalayan balıkçının o anları kameralara yansıdı.
    • 28.12.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 09:33
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    İzmir'de 6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

    İzmir'de balıkçılık yapan Sezer Yavuz, Güzelbahçe Balıkçı Barınağında bir ahtapotun kıyıda olduğunu fark etti.

    Yavuz, önce kıyıdan uzanarak ahtapotu almak istedi; ama başarılı olamadı.

    Birden suya atlayıp elleriyle yakaladı

    Bunun üzerine Sezer Yavuz, birden suya atladı, ahtapotu eliyle yakaladı.

    Yavuz, ahtapotu bin bir zorlukla kıyıya alırken, çevredeki diğer balıkçılar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

    2 bin 250 liraya satıldı

    Balıkçının ahtapotu yakaladığı anlar ise kameraya yansıdı.

    Sezer Yavuz, denizden elleriyle çıkardığı 6 kilo 200 gram ağırlığındaki ahtapotu kilosu 360 liradan 2 bin 250 liraya sattığını söyledi.

    İzmir de 6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı #1

    İzmir de 6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı #2

    İzmir de 6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı #3

    İzmir de 6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı #4


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