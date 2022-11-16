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    İzmir'de 6 milyon TL vurgun yapan tefecilere operasyon

    Yüksek faizle 330 emekli vatandaşa kömür satışı adı altına borç veren tefecilere operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda sahte rapor ve doküman bulan ekipler 28 kişiyi gözaltına aldı.
    • 16.11.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 12:28
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    İzmir'de 6 milyon TL vurgun yapan tefecilere operasyon

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından haksız kazanç elde eden tefecilere yönelik operasyon düzenlendi.

    Ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren çoğu emekli olan 330 vatandaşa, "kömür satışı" adı altında yüksek faizle borç para veren tefecilerin tespit edilmesi için harekete geçildi.

    Tefeciler 6 milyon TL haksız kazanç elde etti

    Vatandaşları borçlandırıp senet imzalatan ve maaşlarının tamamına veya bir kısmına icra yoluyla kesinti koydurup maddi ve manevi mağdur eden tefecilerin belirlenen adreslerine baskın yapıldı.

    Tefecilerin bu eylemden yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç ettiğine dair bilgi alındı.

    Tefecinin sahte engelli raporu bulundu

    Yapılan operasyon sonucu, 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan tefecilerin sahte engelli raporu alarak kamu zararına neden olunduğunu ve doktorların bilgisi dışında e-imzalarının kullanıp usulsüz olarak ilaç yazdıkları da öğrenildi.

    Ayrıca Vergi Usul Kanuna Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçları çerçevesinde  sahte fatura ve sahte belge düzenleyerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

    İzmir'de tefeci operasyonu: 28 gözaltı VİDEO

    Çok sayıda döküma ele geçirildi

    Operasyonlar çerçevesinde ekiplerin yapmış olduğu aramalar sonucu: 15 adet borçlu ve borç miktarlarının yazılı olduğu ajanda, 15 adet mağdurlar adına düzenlenmiş senet, 37 adet icra ödeme/tahsil dekontu, 6 adet icra dairelerine sunulmak üzere mağdurlara ait muvafakatname belgesi, 2 adet noter makbuzu,15 bin dolar, 8 bin TL, 2 adet kutu halinde sim kart, 5 adet laptop,10 adet farklı firmalara ait kaşe, 65 adet irsaliye, 60 adet fatura, 2 adet başkasına ait ticaret sicil kaydı ile imza sirküsü, 1 adet tediye makbuzu,1 adet boş envanter defteri,1 adet Gelir İdaresi Başkanlığı’nın İnternet Vergi Dairesi kullanım bilgilerinin bulunduğu evrak ve 2 adet cirolu çek fotokopisi ele geçirildi.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    tefeci

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