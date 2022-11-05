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- İzmir'de 61 yıl hükümlü hırsız yakalandı
İzmir'de 61 yıl hükümlü hırsız yakalandı
Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından cezası olan kadın, 8 ilde aranırken yeri Buca'daki pazar yerinde tespit edildi. Harekete geçen ekipler şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.
- 05.11.2022 - 08:44
Güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor.
Son olarak İzmir'in Buca ilçesinde hakkında yakalama kararı olan yankesici yakalandı.
Pazar yerinde yakalandı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde hırsızlık suçundan aranan Ö.P. isimli kadının yerini tespit etti.
Bunun üzere harekete geçen ekipler, şahsı bir pazar yerinde kıskıvrak yakaladı.
3 suçtan aranması bulunuyor
61 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan cezası bulunduğu öğrenildi.
DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Ö.P.'nin pazaryerlerinde sık sık yankesicilik suçu işlediği de öğrenildi.