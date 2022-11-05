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    İzmir'de 61 yıl hükümlü hırsız yakalandı

    Hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık suçlarından cezası olan kadın, 8 ilde aranırken yeri Buca'daki pazar yerinde tespit edildi. Harekete geçen ekipler şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.
    • 05.11.2022 - 08:44
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    İzmir'de 61 yıl hükümlü hırsız yakalandı

    Güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmıyor.

    Son olarak İzmir'in Buca ilçesinde hakkında yakalama kararı olan yankesici yakalandı.

    Pazar yerinde yakalandı

    İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ilde hırsızlık suçundan aranan Ö.P. isimli kadının yerini tespit etti.

    Bunun üzere harekete geçen ekipler, şahsı bir pazar yerinde kıskıvrak yakaladı.

    3 suçtan aranması bulunuyor

    61 yıl hapis cezası bulunan şüphelinin hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi suçlardan cezası bulunduğu öğrenildi.

    DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Öte yandan, Ö.P.'nin pazaryerlerinde sık sık yankesicilik suçu işlediği de öğrenildi.

    İzmir de 61 yıl hükümlü hırsız yakalandı #1


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