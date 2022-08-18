İzmir'de, 67 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçle mücadele çalışmaları kapsamında Urla’da 44, Karaburun’da ise 23 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir’de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Urla ilçesinde, 16 Ağustos saat 00.40 sıralarında kaçak göçmen ihbarı alan Sahil Güvenli Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

İHA’nın haberine göre; deniz üzerindeki lastik bot, Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından durduruldu.

Botun içerisindeki 44 kaçak göçmen yakalandı.

Can salı içinden kurtarıldılar

Aynı gün saat 06.35’te, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi alındı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 23 kaçak göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.