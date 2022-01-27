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- İzmir’de 7. kattan düşen genç kadın öldü
İzmir’de 7. kattan düşen genç kadın öldü
İzmir’in Konak ilçesinde 7. kattan düşen 23 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti.
- İHA
- 27.01.2022 - 02:39
İzmir Göztepe Mahallesi, İnönü Caddesi’nde bulunan 11 katlı binada saat 00.10 sıralarında, ailesiyle birlikte yaşayan Ece Baş (23), 7'nci kattaki evlerinin balkonundan zemine düştü.
ZEMİNE DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Baş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öte yandan, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Baş’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.