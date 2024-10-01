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İzmir'de 705 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 705 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Torbalı ilçesinde 3 ayrı depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 28 milyon TL olan 705 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.