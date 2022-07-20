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    İzmir'de 775 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir'de, jandarma tarafından 7-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 775 kaçak göçmen yakalandı, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 5 kişi tutuklandı.
    • 20.07.2022 - 13:42
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:49
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    İzmir'de 775 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-18 Temmuz tarihleri arasında kaçak göçmenlere yönelik olarak Menemen, Çeşme, Seferihisar, Foça, Dikili, Bayındır ve Karaburun ilçelerinde 20 operasyon düzenledi.

    Operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 775 kaçak göçmen yakalanırken, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

    5 organizatör tutuklandı

    Ayrıca, geçişlerde kullanılan 4 minibüs, 2 kamyonet, 1 otomobil, 2 bot ve 2 bot motoruna el konuldu.

    Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i sevk edildiği adliyede tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    DHA'nın aktardığına göre jandarmadan yapılan açıklamada, yasa dışı düzensiz göçmen geçişleriyle mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

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