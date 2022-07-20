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İzmir'de 775 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 775 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de, jandarma tarafından 7-18 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 775 kaçak göçmen yakalandı, yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 5 kişi tutuklandı.