İzmir’de, 78 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ile Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen toplamda 78 kaçak göçmeni kurtardı.

İzmir’de, 28 Ekim saat 07.35 sıralarında Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup göçmenin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Bölgeye hareket eden ekipler, denizde mahsur kalan 39 kaçak göçmeni kıyıya çıkarıp kurtardı.

28 Ekim saat 08.00 sıralarında ise farklı bir kurtarma operasyonu daha vardı.

Dikili’de 39 kaçak göçmen daha kurtarıldı

DHA’nın haberine göre; Dikili ilçesi açıklarında da kaçak göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda 39 göçmeni kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiler

Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 78 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.