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    İzmir'de 79 adrese sahte içki operasyonu

    Yılbaşına sayılı günler kala operasyonlar sürerken, İzmir'in 9 ilçesinde çok sayıda sahte içki ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
    • DHA
    • 24.12.2021 - 13:38
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    İzmir'de 79 adrese sahte içki operasyonu

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi artan sahte içki ve etil alkole bağlı zehirlenmelere karşı sahte içki imal eden kişilere yönelik operasyon düzenledi.

    79 ADRESE OPERASYON

    Başta Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçeleri olmak üzere il genelinde 79 adrese baskın yapıldı. Operasyonlara 16 ekip halinde toplam 56 kişilik personel katıldı.

    ÇOK SAYIDA SAHTE İÇKİ VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin ev, iş yeri, depo ve araçlarındaki aramalarda; 24 bin 327 şişe sahte içki, 446 litre bidonlar içinde sahte içki, 6 bin 951 litre etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan 12 bin 123 boş içki şişeleri ile kapağı, huni, yoğunluk ölçer, hava kiti, beher, presleme makinesi, boş bidon ve anason yağı gibi malzemeler bulundu.

    26 ŞÜPHELİYE ADLİ VE İDARİ İŞLEM

    Toplam 26 şüpheli hakkında ise adli ve idari işlem başlatıldı.

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