İzmir'de 8 yerinden bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi İzmir'de tartıştığı şahıs tarafından 8 yerinden bıçaklanan 71 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

İzmir'in Konak ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde 71 yaşındaki Hüseyin Gökçen, henüz bilinmeyen sebepten Ü.Ç. ile tartışmaya başladı.

Olayın büyümesi üzerine Ü.Ç., yanındaki bıçakla Gökçen'i 8 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Gökçen'i ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.