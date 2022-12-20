İzmir'de 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan, düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesini sürdürüyor.

Daha önceki müdahalelerinde de insanlık dramına yol açan Yunanistan güvenlik güçleri, yeni bir olayla gündeme geldi.

Bu kez göçmen hareketliliği İzmir açıklarında yaşandı.

84 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ve Menderes açıklarında can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan 84 kaçak göçmeni kurtardı.

26 kaçak göçmen yakalandı

Öte yandan ekipler, Çeşme açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen, lastik bot içindeki 26 göçmeni yakaladı.

DHA'nın aktarımına göre; kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.





