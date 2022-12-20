Petrol
79.59
-0.26%
Euro
19.8109
0.14%
Dolar
18.6594
0.05%
Altın
1.076
0.43%
Borsa
5363
0.00%
Bitcoin
318.771
0.09%
BTXN Coin
7.83
16.17%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    İzmir'de 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 20.12.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 10:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 84 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan, düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesini sürdürüyor.

    Daha önceki müdahalelerinde de insanlık dramına yol açan Yunanistan güvenlik güçleri, yeni bir olayla gündeme geldi.

    Bu kez göçmen hareketliliği İzmir açıklarında yaşandı.

    84 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ve Menderes açıklarında can salı ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan 84 kaçak göçmeni kurtardı.

    İzmir de 84 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    26 kaçak göçmen yakalandı

    Öte yandan ekipler, Çeşme açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen, lastik bot içindeki 26 göçmeni yakaladı.

    DHA'nın aktarımına göre; kaçak göçmenler, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

    İzmir de 84 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

    İzmir de 84 düzensiz göçmen kurtarıldı #3


    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!
    Advertorial

    Teknoloji Devi Hisselerine Yatırımın Tam Zamanı!

    Fatih'te sarı yağmurluklu hırsızlık kamerada
    3. Sayfa

    Fatih'te sarı yağmurluklu hırsızlık kamerada

    Nalan'ın öz babası geliyor! Camdaki Kız'a yeni oyuncu...
    Medya

    Nalan'ın öz babası geliyor! Camdaki Kız'a yeni oyuncu...

    Görüş Bildir