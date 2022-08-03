Haberler

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de 855 göçmen yakalandı, Göç İdaresi’ne teslim edildi

İzmir'de 855 göçmen yakalandı, Göç İdaresi’ne teslim edildi

Jandarma ekipleri tarafından son 8 günde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 855 düzensiz göçmen ile geçişleri organize ettiği değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı.