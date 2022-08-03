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- İzmir'de 855 göçmen yakalandı, Göç İdaresi’ne teslim edildi
İzmir'de 855 göçmen yakalandı, Göç İdaresi’ne teslim edildi
- 03.08.2022 - 10:38
- Güncelleme : 03.08.2022 - 10:57
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi.
855 göçmen yakalandı
Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun ilçelerinde gerçekleşen 16 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 855 düzensiz göçmen yakalandı.
8 organizatör gözaltına alındı
Geçişleri organize ettiği belirlenen 8 şüpheli de gözaltına alındı.
Öte yandan olaylarda kullanılan 1 kamyonet ile 1 şişme bota da el konuldu.
Yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
2’si tutuklandı
Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İHA’nın haberine göre yakalanan 855 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.