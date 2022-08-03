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    İzmir'de 855 göçmen yakalandı, Göç İdaresi’ne teslim edildi

    Jandarma ekipleri tarafından son 8 günde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçiş yapmaya çalışan 855 düzensiz göçmen ile geçişleri organize ettiği değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı.
    • 03.08.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 10:57
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    İzmir'de 855 göçmen yakalandı, Göç İdaresi’ne teslim edildi

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar dahilinde 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirdi.

    855 göçmen yakalandı

    Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun ilçelerinde gerçekleşen 16 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 855 düzensiz göçmen yakalandı.

    8 organizatör gözaltına alındı

    Geçişleri organize ettiği belirlenen 8 şüpheli de gözaltına alındı.

    Öte yandan olaylarda kullanılan 1 kamyonet ile 1 şişme bota da el konuldu.

    Yasa dışı geçişleri organize ettiği belirlenen 8 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    İzmir de 855 göçmen yakalandı, Göç İdaresi’ne teslim edildi #1

    2’si tutuklandı

    Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İHA’nın haberine göre yakalanan 855 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    İzmir de 855 göçmen yakalandı, Göç İdaresi’ne teslim edildi #2

    İzmir de 855 göçmen yakalandı, Göç İdaresi’ne teslim edildi #3


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