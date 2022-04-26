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    İzmir'de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı

    Jandarma operasyonunda yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye hazırlanan 89 kaçak göçmen ve 12 organizatörlük şüphelisi yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
    • 26.04.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 10:36
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    İzmir'de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı

    İzmir Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Urla Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli yürütülen çalışmalarda, Zeytinler Mahallesi Çılga Koyu açıklarındaki tekneye 24 Nisan'da operasyon düzenlendi.

    Operasyonda organizatör oldukları belirtilen 12 şüpheli, gözaltına alındı.

    Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi

    1 gün sonra jandarma asayiş komando destekli arazi arama ve tarama faaliyetlerinde Afganistan, Suriye, Irak ve İran uyruklu 89 göçmen, Teke Dağı mevkisinde yakalandı.

    İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan 12 şüphelinin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    İzmir'de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı VİDEO

    İzmir de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı #1

    İzmir de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı #2

    İzmir de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı #3

    İzmir de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı #4

    İzmir de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı #5

    İzmir de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı #6

    İzmir de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı #7

    İzmir de 89 kaçak göçmen ile 12 organizatör yakalandı #8


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