- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İzmir'de 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi
İzmir'de 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi
Merdiven altı yerlerde sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 13.04.2022 - 17:21
- Güncelleme : 13.04.2022 - 17:39
İzmir'in Bornova ilçesinde, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sahte etil alkol üretildiği ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine emniyet güçleri taraıfndan çalışma başlatıldı.
9 bin 120 litre sahte alkol
Önceden belirlenen iş yeri ve dağıtım yaptığı tespit edilen 5 araçta yapılan aramalarda, 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi VİDEO
3 kişi tutuklandı
Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden O.T., M.A.T. ve A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.