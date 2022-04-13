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    İzmir'de 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi

    Merdiven altı yerlerde sahte alkol üretimi yapan şahıslara yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 13.04.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 17:39
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    İzmir'de 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi

    İzmir'in Bornova ilçesinde, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sahte etil alkol üretildiği ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine emniyet güçleri taraıfndan çalışma başlatıldı.

    9 bin 120 litre sahte alkol

    Önceden belirlenen iş yeri ve dağıtım yaptığı tespit edilen 5 araçta yapılan aramalarda, 9 bin 120 litre sahte etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

    İzmir'de 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi VİDEO

    3 kişi tutuklandı

    Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden O.T., M.A.T. ve A.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi #1

    İzmir de 9 bin 120 litre sahte alkol ele geçirildi #2


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