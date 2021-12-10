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    İzmir’de, 92 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan tarafından Türk sularına itilen 92 kaçak göçmeni kurtardı.
    • DHA
    • 10.12.2021 - 08:46
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    İzmir’de, 92 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı, 2 farklı noktada lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğunu tespit belirledi.

    Harekete geçen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bottaki toplam 82 kaçak göçmeni kurtararak kıyıya çıkarttı.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE GÖNDERİLDİLER

    Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında da geri itilen fiber tekne içerisindeki 10 kaçak göçmen de kurtarıldı.

    Kıyıya çıkartılan toplam da 92 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine Müdürlüğü'ne gönderildi.

    İzmir’de, 92 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir’de, 92 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    İzmir’de, 92 kaçak göçmen kurtarıldı #3

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