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    İzmir'de ablasını miras davasında vuran şahıs tutuklandı

    Karşıyaka ilçesinde öz ablasıyla miras nedeniyle tartışan şahıs, kurşun yağdırdı. Yaralı ablanın hayati riski devam ederken, zanlının tutuklandığı bildirildi.
    • 13.04.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 17:04
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    İzmir'de ablasını miras davasında vuran şahıs tutuklandı

    12 Nisan saat 22.00 sularında İzmir'de yaşanan olayda, miras nedeniyle kardeşler arası dehşet yaşanmıştı.

    Karşıyaka ilçesindeki Murat A. (46), aralarında miras nedeniyle anlaşmazlık bulunan ablası Aynur K.’nin (48) evine gitti.

    Burada Murat A. ile ablası arasındaki miras tartışması kavgaya dönüşürken Murat A., yanında getirdiği silahla ablasına art arda ateş açtı.

    Yaralı ablanın durumu kritik

    Aynur K., vücuduna isabet eden 3 kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kardeş ise olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralı durumdaki Aynur K., yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken, tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Mahkemece tutuklandı

    Öz ablasını tabancayla vurarak yaralayan Murat A., polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir de ablasını miras davasında vuran şahıs tutuklandı #1


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