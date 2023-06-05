İzmir'de acılı anne 10 gündür kayıp olan kızını afişlerle arıyor

DHA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki kız bulunamıyor.

Anne Sevda Temizer, 26 Mayıs akşamı açık öğretim lisesi 2'nci sınıfta okuyan kızı Berfin Temizer ile bir süre vakit geçirdi.

Temizer, ardından rahatsızlığı nedeniyle erken uyudu. Sabah uyanan Sevda Temizer, kızı Berfin'in evde olmadığını fark etti.

Anahtarını yanına alan Berfin'in, telefonunu ve özel eşyalarını evde gören Temizer, yakın bir yere gittiğini düşündü.

Ancak kızı dönmeyince endişelenip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri Berfin'i bulmak için çalışma başlattı.

Geçen 10 güne rağmen Berfin Temizer’e ulaşılamadı.

Sevda Temizer, Berfin'in fotoğrafının bulunduğu afişler bastırıp, duvar ve direklere yapıştırarak aramaya başladı.

Karşılaştığı kişilere kızının fotoğrafını gösterip, gören olup olmadığını soran Sevda Temizer, şu ifadeleri kullandı:

Berfin'den 10 gündür haber alamıyoruz. Herhangi bir sorunu ve sıkıntısı yoktu. Akşam işten dönünce, beraber vakit geçirdik. Sonra uyudum. Sabah uyandığımda kızımı göremedim. Çok endişeliyim. Başına bir şey gelmiş olmasından şüpheleniyorum. Her yere baktım. Ancak yine de bulamadım. Allah rızası için gören varsa bize ulaşsın.