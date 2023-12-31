İzmir'de ağacı tekmeleyen genç kızlar kamerada Bornova ilçesinde 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İHA

İzmir'de garip bir olay yaşandı.

Bornova ilçesinde meydana gelen olayda, 2 genç kız, yanına gittikleri kaldırımdaki ağacı tekmelemeye başladı.

Çevredekileri umursamadan tekmelediler

Zaman zaman çevreyi de kolaçan eden kızlar, defalarca ağacı tekmelemeye devam etti.

Yoldan geçen vatandaşa da aldırış etmeyerek tekmeledikleri ağacı kıran genç kızlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayda alındı.

Genç kızlara tepki

Öte yandan, sosyal medya sayfalarında paylaşılan görüntüyü izleyen çok sayıda kullanıcıdan genç kızlara tepki yağdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)